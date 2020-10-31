بني سويف لـ في الجول: وادي دجلة يقترب من ضم رضا عبد العال

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 15:51

كتب : رضا السنباطي

رضا عبد العال - بني سويف

كشف نادي بني سويف اقتراب انتقال لاعبه رضا عبد العال لصفوف وادي دجلة.

وقال محمد الواضح المشرف العام على الكرة في نادي بني سويف لـ FilGoal.com: "تلقينا عرضيا رسميا من وادي دجلة للتعاقد مع رضا عبد العال".

وتابع "المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة من أجل انتقال لاعب الوسط بشكل رسمي".

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عبد العال البالغ 26 عاما انتقال من مركز شباب القيس أحد أندية الدرجة الثالثة في يناير 2019 إلى بني سويف.

وظهر اللاعب بشكل مميز مع الفريق إذ يشارك أيضا في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

وتنافس بني سويف على بطاقة التأهل حتى الجولة الأخيرة والتي خطفها البنك الأهلي وتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز.

وكان ماجد سامي قد تحدث عن سياسة سوق انتقالات وادي دجلة من قبل لـ FilGoal.com وقال: "صفقات النادي والسياسة هي الاعتماد على ناشئي النادي، واتخذنا قرارنا بالفعل بعدم التعاقد هذا الموسم إلا مع لاعبين سوبر لتكوين توليفة مع الناشئين الذي نستمر في تصعيدهم".

وأتم "تعاقدنا بالفعل مع إيهاب المباركي ظهير أيسر الترجي التونسي وكذلك مسعد عوض حارس أسوان، وسنضم صفقتين أو 3 ولا نحتاج كثير من التدعيم".

رضا عبد العال بني سويف وادي دجلة
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