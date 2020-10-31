خبر في الجول - الأهلي ينتظر مد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي إفريقيا

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 15:01

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم - الأهلي - الوداد

يأمل الأهلي أن يتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بمد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي أن الأهلي يريد مد فترة القيد ليتسنى له حسم قائمة لاعبيه، وذلك بعد تأجيل نهائي دوري الأبطال ليوم 27 نوفمبر الجاري.

ويخوض الأهلي نهائي البطولة في ملعب برج العرب ضد الزمالك أو الرجاء.

أخبار متعلقة
الرياض السعودية: أنيس البدري يقترب من الإسماعيلي المصري لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد شديد قناوي ماجد سامي لـ في الجول: بيكهام في الأهلي الموسم المقبل.. ولا مجال للصفقات التبادلية

وكشف المصدر أن النادي يريد الحصول على فرصة كاملة لإعداد قائمة الموسم الجديد والتي ستشهد لاعبين جدد ورحيل آخرين.

ويرى الأهلي، وفقا للمصدر، أن فكرة استثناء أندية بعينها ليست منصفة لأن الباب سيغلق أمام اللاعبين الراحلين عنه.

وينتهي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز اليوم السبت، ومنتظر أن ينطلق الموسم الجديد نهاية نوفمبر الجاري.

وستتاح فترة قصيرة للأندية من أجل قيد لاعبين جدد في قائمتها.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن فترة القيد ستنتهي في 11 نوفمبر.

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بني سويف لـ في الجول: وادي دجلة يقترب من ضم رضا عبد العال 6 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نفكر في ضم رزاق سيسيه 20 دقيقة | الدوري المصري
فيليب ستيفانوفيتش إلى مانشستر سيتي 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي ينتظر مد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي إفريقيا 55 دقيقة | مصر
الرياض السعودية: أنيس البدري يقترب من الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
استراحة في إسبانيا - ريال مدريد (2) (0) ويسكا.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
المصري لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد شديد قناوي ساعة | مصر
ماجد سامي لـ في الجول: بيكهام في الأهلي الموسم المقبل.. ولا مجال للصفقات التبادلية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك