خبر في الجول - الأهلي ينتظر مد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي إفريقيا

يأمل الأهلي أن يتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بمد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي أن الأهلي يريد مد فترة القيد ليتسنى له حسم قائمة لاعبيه، وذلك بعد تأجيل نهائي دوري الأبطال ليوم 27 نوفمبر الجاري.

ويخوض الأهلي نهائي البطولة في ملعب برج العرب ضد الزمالك أو الرجاء.

وكشف المصدر أن النادي يريد الحصول على فرصة كاملة لإعداد قائمة الموسم الجديد والتي ستشهد لاعبين جدد ورحيل آخرين.

ويرى الأهلي، وفقا للمصدر، أن فكرة استثناء أندية بعينها ليست منصفة لأن الباب سيغلق أمام اللاعبين الراحلين عنه.

وينتهي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز اليوم السبت، ومنتظر أن ينطلق الموسم الجديد نهاية نوفمبر الجاري.

وستتاح فترة قصيرة للأندية من أجل قيد لاعبين جدد في قائمتها.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن فترة القيد ستنتهي في 11 نوفمبر.