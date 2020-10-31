المصري لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد شديد قناوي

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري والمشرف العام على فريق الكرة تعاقد النادي مع الظهير الأيسر أحمد شديد قناوي قادما من الإنتاج الحربي.

وقال الخولي لـFilGoal.com:"حصلنا على أحمد شديد في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاثة مواسم".

وأضاف "اللاعب ليس غريبا على المصري وسيتأقلم سريعا، تعاقدات الفريق تتم وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة علي ماهر".

وأتم "لجنة التعاقدات تعمل على إبرام الصفقات التي طلبها الجهاز الفني، سنقدم اللاعبين ونعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي".

ولعب شديد في المصري من 2008 إلى 2011 قبل أن يعود للأهلي.

وارتدى شديد قميصي طلائع الجيش وأسوان ولعب في الإنتاج 3 مواسم.

وشارك شديد في 351 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 19 هدفا وأرسل 63 تمريرة حاسمة.

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