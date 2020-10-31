جيجز: لو استمر كلوب وجوارديولا ربما يفوز يونايتد بالدوري بعد 20 سنة

يخشى ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق ومدرب ويلز الحالي أن يبتعد الأول عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فترة طويلة بسبب تفوق منافسيه وبالأخص ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال جيجز في حوار إذاعي بعنوان The Greatest Game:"نعم، 100%"، وذلك ردا على سؤال هل يقلق من استمرار ابتعاد يونايتد عن اللقب المحلي.

واستمر جيجز الذي شارك في آخر تتويج ليونايتد بالدوري في 2013 "قد يستمر الأمر 15، أو 20 عاما، خاصة إذا استمر (يورجن) كلوب و(بيب) جوارديولا".

وأضاف "لديهما اللاعبون والموارد لذا أمامنا ليفربول لننظر إليه. كلوب احتاج 4 سنوات ونصف ليفوز بالدوري، يتطلب الأمر وقتا، عليك التفكير في ما فعله كلوب".

وواصل الجناح الأيسر السابق "طور الفريق كل موسم أو فاز بلقب مثل دوري أبطال أوروبا، لذا الضغط قل مع الوقت. كل مدرب ولاعب جديد (في يونايتد) يُنظر إليه على أنه من سيفوز بالدوري للفريق، الأمر ليس كذلك".

ولا يزال يونايتد يحاول مجاراة منافسيه لاستعادة اللقب الغائب منذ 7 سنوات.

ولم يبتعد يونايتد عن اللقب هذه المدة منذ بداية النظام الجديد للدوري في موسم 1992-1993.

ويونايتد هو أكثر المتوجين بالدوري عبر التاريخ، فاز بـ20 لقبا مقابل 19 لليفربول.

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