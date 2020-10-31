لابادولا جاهز لارتداء قميص منتخب بيرو في مواجهتي تشيلي والأرجنتين

أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو استدعاء الإيطالي جانليوكا لابادولا لمعسكر المنتخب البيروفي الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2022 نوفمبر المقبل.

جانليوكا لابادولا النادي : بينفينتو بيرو

جانليوكا لابادولا مهاجم بينفينتو الإيطالي سبق له ارتداء قمصان بارما وميلان وجنوى وليتشي وبيسكارا.

ومثّل منتخب إيطاليا في مباراة ودية غير رسمية أمام سان مارينو وسجل 3 أهداف من أصل 8 في المباراة، لكن نظرا لأصول والدته البيروفية حصل على فرصة اللعب على المستوى الدولي بعمر الـ 30 عاما.

Anunciamos la lista de convocados para los encuentros ante @LaRoja 🇨🇱 y @Argentina 🇦🇷 por las fechas 03 y 04 de las Clasificatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022. #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/drD08uM2IR — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 30, 2020

وكان جاريكا قد سافر في 2016 إلى إيطاليا من أجل إقناع لابادولا لاعب بيسكارا حينها بارتداء قميص منتخب بيرو في كوبا أمريكا المئوية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف نفس العام، لكن اللاعب رفض.

انضمام لابادولا يأتي في موعده تماما في ظل إصابة ثنائي هجوم المنتخب البيروفي، جيفرسون فارفان وباولو جيريرو.

الأرجنتيني جاريكا قال أمس في المؤتمر الصحفي أثناء إعلان القائمة: "جانليوكا لابادولا هو اللاعب الذي أعلننا أنه متاح في الأيام السابقة، الاهتمام أصبح ممكنا ليحدث".

وكان اللاعب قد تقدم بطلب لتمثيل منتخب بيرو في 23 أكتوبر الماضي عبر السلطات في البلاد وبالتواصل مع الاتحاد البيروفي.

وسيكون لابادولا الذي سجل هدفين الموسم الحالي في الدوري الإيطالي متاحا للمشاركة مع منتخب بلاده ضد تشيلي والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2022.