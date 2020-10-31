لابادولا جاهز لارتداء قميص منتخب بيرو في مواجهتي تشيلي والأرجنتين

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

جانليوكا لابادولا

أعلن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو استدعاء الإيطالي جانليوكا لابادولا لمعسكر المنتخب البيروفي الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2022 نوفمبر المقبل.

جانليوكا لابادولا

النادي : بينفينتو

بيرو

جانليوكا لابادولا مهاجم بينفينتو الإيطالي سبق له ارتداء قمصان بارما وميلان وجنوى وليتشي وبيسكارا.

ومثّل منتخب إيطاليا في مباراة ودية غير رسمية أمام سان مارينو وسجل 3 أهداف من أصل 8 في المباراة، لكن نظرا لأصول والدته البيروفية حصل على فرصة اللعب على المستوى الدولي بعمر الـ 30 عاما.

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وكان جاريكا قد سافر في 2016 إلى إيطاليا من أجل إقناع لابادولا لاعب بيسكارا حينها بارتداء قميص منتخب بيرو في كوبا أمريكا المئوية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف نفس العام، لكن اللاعب رفض.

انضمام لابادولا يأتي في موعده تماما في ظل إصابة ثنائي هجوم المنتخب البيروفي، جيفرسون فارفان وباولو جيريرو.

الأرجنتيني جاريكا قال أمس في المؤتمر الصحفي أثناء إعلان القائمة: "جانليوكا لابادولا هو اللاعب الذي أعلننا أنه متاح في الأيام السابقة، الاهتمام أصبح ممكنا ليحدث".

وكان اللاعب قد تقدم بطلب لتمثيل منتخب بيرو في 23 أكتوبر الماضي عبر السلطات في البلاد وبالتواصل مع الاتحاد البيروفي.

وسيكون لابادولا الذي سجل هدفين الموسم الحالي في الدوري الإيطالي متاحا للمشاركة مع منتخب بلاده ضد تشيلي والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

جيانلوكا لابادولا بيرو
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