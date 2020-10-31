عمرو علاء عبد الفتاح إلى المريخ السوداني

انضم عمرو علاء عبد الفتاح مهاجم الأهلي وميخيلين البلجيكي السابق إلى صفوف المريخ بطل الدوري السوداني.

وقال عمرو لـ FilGoal.com: "انتقالي حر إلى المريخ لمدة موسم واحد".

وأوضح "وقعت على التعاقد عن طريق الفاكس من خلال وكيلي خالد الزيات وسأصل خلال أيام إلى السودان للخضوع للكشف الطبي".

وأردف "الفريق السوداني أنهى إجراءات قيدي عقب وصول البطاقة الدولية".

وأكمل "كان هناك مفاوضات مع أندية مصرية لكنها غير رسمية، لذلك فضلت الانتقال للمريخ".

وأتم "طموحي إثبات نفسي والانضمام للمنتخب، والعودة للاحتراف الخارجي ومن ثم العودة لمصر من خلال أحد الأندية الكبرى".

عمرو علاء بدأ مشواره مع وادي دجلة بسن الـ 12 وقضى 6 سنوات متدرجا في صفوف الناشئين والشباب.

وانتقل إلى الأهلي وخاض معهم موسمين، ثم انضم إلى نادي النصر بعد هبوطهم للدرجة الثانية وقضى 6 أشهر قبل الاحتراف من بوابة ميخيلين البلجيكي ثم نادي أجريكولا الروماني على سبيل الإعارة.

اللاعب البالغ 23 عاما انضم لصفوف منتخبات مصر للناشئين تحت قيادة جمال محمد علي لكن لم يشارك في لقاءات رسمية.