عمرو علاء عبد الفتاح إلى المريخ السوادني

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 11:33

كتب : إبراهيم رمضان

عمرو علاء عبد الفتاح - المريخ السوداني

انضم عمرو علاء عبد الفتاح مهاجم الأهلي وميخيلين البلجيكي السابق إلى صفوف المريخ بطل الدوري السوداني.

وقال عمرو لـ FilGoal.com: "انتقالي حر إلى المريخ لمدة موسم واحد".

وأوضح "وقعت على التعاقد عن طريق الفاكس من خلال وكيلي خالد الزيات وسأصل خلال أيام إلى السودان للخضوع للكشف الطبي".

أخبار متعلقة
أسوان يبرم أول صفقاته ويضم طه عادل الثالث.. الإسماعيلي يتعاقد مع الجزائري رضوان شريفي إسماعيل يوسف لـ في الجول: نرحب بالموعد الجديد للقاء الزمالك والرجاء.. لم نتضرر من التأجيل الثاني.. الإسماعيلي يضم أحمد مصطفى من جينت

وأردف "الفريق السوداني أنهى إجراءات قيدي عقب وصول البطاقة الدولية".

وأكمل "كان هناك مفاوضات مع أندية مصرية لكنها غير رسمية، لذلك فضلت الانتقال للمريخ".

وأتم "طموحي إثبات نفسي والانضمام للمنتخب، والعودة للاحتراف الخارجي ومن ثم العودة لمصر من خلال أحد الأندية الكبرى".

عمرو علاء بدأ مشواره مع وادي دجلة بسن الـ 12 وقضى 6 سنوات متدرجا في صفوف الناشئين والشباب.

وانتقل إلى الأهلي وخاض معهم موسمين، ثم انضم إلى نادي النصر بعد هبوطهم للدرجة الثانية وقضى 6 أشهر قبل الاحتراف من بوابة ميخيلين البلجيكي ثم نادي أجريكولا الروماني على سبيل الإعارة.

اللاعب البالغ 23 عاما انضم لصفوف منتخبات مصر للناشئين تحت قيادة جمال محمد علي لكن لم يشارك في لقاءات رسمية.

عمرو علاء عبد الفتاح الأهلي عمرو جمال
نرشح لكم
أخر الأخبار
لابادولا جاهز لارتداء قميص منتخب بيرو في مواجهتي تشيلي والأرجنتين 20 دقيقة | أمريكا
عمرو علاء عبد الفتاح إلى المريخ السوادني 22 دقيقة | المحترفون
إي.إس.بي.إن: الإصابة تبعد نيمار شهرا 32 دقيقة | أوروبا
مدرب ليون عن انتقال ديباي لـ برشلونة: أود عرقلة كومان ساعة | ميركاتو
أسوان يبرم أول صفقاته ويضم طه عادل ساعة | الدوري المصري
توخيل غاضبا: سنقتل اللاعبين ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات السبت 31 أكتوبر 2020.. الأهلي ضيف طلائع الجيش ساعة | مصر
الإسماعيلي: استعارة بادجي؟ كل شيء وارد.. علاقتنا طيبة مع الأهلي 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك