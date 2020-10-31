إي.إس.بي.إن: الإصابة تبعد نيمار شهرا

قالت شبكة ESPN الأمريكية إن نيمار نجم البرازيل وباريس سان جيرمان سيغيب شهرا عن المباريات بسبب إصابته بتمزق بسيط في العضلة الضامة اليسرى.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكتبت الشبكة وفقا لمصادرها أن الآشعة كشفت مدى إصابة اللاعب البالغ عمره 28 عاما والتي ستبعده عن مواجهتي البرازيل ضد فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وصرح توماس توخيل مدرب باريس يوم الجمعة أنه يتوقع تعافي نيمار خلال أسبوعين.

وتعرض نيمار، نجم سانتوس وبرشلونة السابق، لإصابة في مواجهة باريس ضد إسطنبول باشاكشهير ولم يكمل المباراة التي حسمها فريقه بهدفين دون رد يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك سيغيب نيمار عن المباريات الست المقبلة لباريس، منها مواجهتين ضد لايبزيج في دوري الأبطال، إضافة إلى مواجهتي البرازيل في منتصف نوفمبر الجاري.

وشارك نيمار في 6 مباريات بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويخوض نيمار موسمه الرابع مع باريس الذي توج معه بتسعة ألقاب.

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