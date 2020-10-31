مدرب ليون عن انتقال ديباي لـ برشلونة: أود عرقلة كومان

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

ديباي - ليون

لا يرغب رودي جارسيا مدرب ليون رؤية نجمه ممفيس ديباي يغادر الفريق متجها صوب برشلونة، فالمدير الفني الفرنسي يرغب في استمرار لاعبه لأطول فترة ممكنة.

وكان الهولندي قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بمواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة، لكن الصفقة لم تكتمل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ولا يزال برشلونة يرغب في الحصول على خدمات المهاجم البالغ عمره 26 عاما، وفي المقابل يتمسك ليون باللاعب.

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وقال جارسيا مازحا في تصريحات صحفية:"أفكر في عرقلة كومان حين تأتي اللحظة المناسبة، سأفعل ذلك في الوقت المناسب".

ويخوض ديباي موسمه الرابع مع ليون وشارك مع الفريق في 146 مباراة وسجل 59 هدفا وأرسل 46 تمريرة حاسمة.

ولعب ديباي في ايندهوفن ومانشستر يونايتد قبل الانتقال لليون في يناير 2017 مقابل 16 مليون يورو.

ومثل ديباي منتخب هولندا في 53 مباراة وسجل 19 هدفا.

وينتهي عقد ديباي، ذو الأصول الغانية، مع ليون في 2021.

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