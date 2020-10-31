أسوان يبرم أول صفقاته ويضم طه عادل

أبرم أسوان أول تعاقداته للموسم الجديد بضم طه عادل مدافع نادي مصر.

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وصرّح مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان لـ FilGoal.com: "نجحنا في الحصول على توقيع طه عادل في صفقة انتقال حر، بعد اختياره من لجنة الكرة ليعد أولى صفقات الفريق للموسم الجديد".

وتابع "سامي الشيشيني المدير الفني منح اللاعبين أجازة حتى 2 نوفمبر وسنبدأ معسكر الموسم الجديد في 3 نوفمبر".

وشارك طه عادل البالغ 30 عاما في مباراة واحدة فقط في الدوري المصري جاءت أمام المقاولون العرب في الدور الأول وخسرها نادي مصر 3-1.

وبدأ طه عادل الذي يشغل قلب الدفاع مسيرته مع وادي دجلة ثم الإسماعيلي وبتروجت ومصر للمقاصة.

وقضى طه عادل النصف الأخير من الموسم الجاري في صفوف النجوم في الدرجة الثانية.

وأنهى أسوان الموسم الجاري في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن مقاعد الهبوط.