توخيل غاضبا: سنقتل اللاعبين

انتقد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الرزنامة المزدحمة للموسم الحالي والتي تحرم اللاعبين الدوليين من الراحة نظرا لمشاركتهم من منتخبات بلادهم، مما يؤثر على مستواهم الفني والبدني.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"سنقتل اللاعبين. هذا ما قلته من قبل. سنقتلهم لأن هناك ارتباطا مهما بين التحضير، الأداء، والراحة. في كرة القدم الأمر يقع على عاتق اللاعبين الكبار لأنهم دائما يلعبون لبلادهم. يلعبون خلال فترة الراحة، يسافرون وهذا كثير في رأيي".

وأضاف المدرب الأسبق لدورتموند "لا يحصلون على فترة إعادة تأهيل حتى يعودون بشكل أفضل، ولا على فترة إعداد. هذا ليس سرا، يحدث في الرياضة. التحضير يؤثر على الإصابات والأداء. بدون التحضير، يصبح اللاعبون ضعفاء ويصعب التعامل معهم. هذا ليس عذرا، إنها الحقيقة. سنبحث عن حلول وأتمنى أن نجد شيئا".

وأتم وصيف الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا "نفقد لاعبا كل مباراة في الوقت الحالي ولسنا الفريق الوحيد المتضرر. ليفربول، مانشستر سيتي، وبايرن ميونيخ، نفس الشيء".

ويخوض لاعبون كثر مباراتين كل أسبوع تقريبا في الموسم الحالي الذي انطلق متأخرا بسبب جائحة كورونا.

ومع التوقف لخوض مباريات دولية في أكتوبر ونوفمبر، يضطر لاعبون للسفر مسافات طويلة للمشاركة مع منتخبات بلادهم مثل نجوم أمريكا الجنوبية الذين يتنافسون في تصفيات مونديال 2022.

ويحل باريس ضيفا على نانت يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي قبل أن يتوجه لألمانيا لمواجهة لايبزيج يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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