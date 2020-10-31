بركات: تغيير مواعيد إفريقيا أثر سلبا على المنتخب.. هذه طريقة حل المشكلة

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

حسام البدري - محمد بركات - طارق مصطفى - الجهاز الفني لمنتخب مصر

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إن التغييرات التي طرأت على مواعيد دوري أبطال إفريقيا أثرت سلبا على تحضيرات الفراعنة لمباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث بركات عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "سيعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن أسماء المنضمين للأهلي إلى المنتخب عقب لقاء طلائع الجيش".

وأضاف "سينضم لاعبو الأهلي للـ14 لاعبا المعلن عن أسمائهم من قبل، وسيبدأ المعسكر في الثالث من شهر نوفمبر حتى السادس من الشهر ذاته".

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وواصل "سيحصل اللاعبون على راحة سلبية في يومي السابع والثامن من شهر نوفمبر على أن يعودوا للمعسكر المغلق في اليوم التاسع".

وعن الزمالك قال: "الفريق سيواجه الرجاء في الرابع من نوفمبر في دوري أبطال إفريقيا وقرر البدري إراحة من سيتم اختيارهم ليومين بعد المباراة".

وأردف بركات "سينضم من تم اختيارهم في السابع من نوفمبر ويتدربوا معنا أثناء الراحة لباقي اللاعبين، فلا يستطيع البدري إعطاء راحة للاعبي الزمالك بعد لقاء الرجاء لأكثر من يومين لضيق الوقت قبل لقاء توجو".

وتقام مباراتي توجو في الـ14 والـ17 من نوفمبر على أن يكون اللقاء الأول في مصر.

وبسؤاله عن شارة قيادة المنتخب أجاب بركات "حتى الآن بالأقدمية حسام البدري لم يناقش إمكانية حدوث أي تعديلات في ذلك الأمر".

وعن انتقال أحمد حجازي من وست بروميتش ألبيون لاتحاد جدة علق "الاحتكاك بالدوري الإنجليزي بالتأكيد مختلف عن أي دوري لكن لو لن يشارك فهذا يضره ويضرنا أما الآن لو سيشارك بشكل مستمر فهذا يفيده ويفيد المنتخب".

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