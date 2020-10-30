روبرت بيريز: إذا أراد مبابي تطوير مسيرته عليه بالانضمام إلى ريال مدريد.. رحيل زيدان؟ حديث غريب

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - باشاك شهير- دوري أبطال أوروبا

قال روبرت بيريز نجم أرسنال السابق إن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يجب أن يفكر في الانضمام إلى ريال مدريد إن أراد تطوير مسيرته الكروية، كما أشار إلى أن الحديث عن رحيل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ليس منطقيا. وذلك في حوار اجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية.

وصرح بيريز عن رفضه الانضمام إلى ريال مدريد في الماضي قائلا: "بالنسبة لي كانت لحظة صعبة جدا، لكنني أظن أنني كنت محظوظا، كان علي الاختيار بين ريال مدريد ويوفنتوس وأرسنال، كنت قريبا من ريال مدريد".

وواصل "لكن فينجر اتصل بي عدة مرات وظل يحدثني ويغير أفكاري، ثم أقنعني في نهاية المطاف".

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وأكمل "فينجر أخبرني أن فلورنتينو بيريز سعيد بالعمل الذي يقوم به معنا في أرسنال، لكنه مثلي رفض ريال مدريد".

وتابع "فضل الاستمرار مع مشروع أرسنال".

أرسنال ضم بيريز في عام 2000 بمبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني بعد منافسة قوية للغاية بينهم وبين ريال مدريد ويوفنتوس، لكي يحل محل مارك أوفرمارس الذي رحل إلى برشلونة بمبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان أرسين فينجر قد صرح في وقت سابق بأن ريال مدريد حاول الحصول على خدماته حينما كان مدربا لأرسنال.

وتطرق بيريز للحديث عن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قائلا: "من الغريب أن هناك حديث حول الأزمات ونهاية مسيرته حينما خسر ريال مدريد مباراتين قبل الكلاسيكو، ثم تعادل مع جلادباخ".

وواصل "أعرف أن الضغط كبير في ريال مدريد، لكن المدرب واللاعبين يجب أن يعملوا في مناخ أهدأ، ليس لأنك ريال مدريد أو برشلونة ستفوز ضد الجميع، وإلا لأصبحت كرة القدم مملة".

وتطرق للحديث عن كيليان مبابي قائلا: "بالطبع، أنا فرنسي وأحب باريس سان جيرمان وسأفضل أن يستمر في الدوري الفرنسي، لكن إن أراد أن تمنو مسيرته أكبر فعليه أن ينضم إلى ريال مدريد".

وتابع عن إدورادو كامافينجا قائلا: "كامافينجا في الـ17 من عمره، في رأيي يجب أن يستمر عامين آخرين مع رين، لذا سيستمر في التطور بعد ذلك ينضم لفريق كبير مثل ريال مدريد أو برشلونة أو أي فريق سيختاره، لكن حاليا من المبكر للغاية أن يرحل".

وأتم "إن كان ذلك في مقدرة رين، فعليهم أن يحتفظوا بخدماته خلال تلك الفترة".

ريال مدريد في إسبانيا
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