بعد فوزه بجائزة الخنزير الذهبي بسبب نتائج يوفنتوس.. "بيرلو: لست خائفا من الإقالة

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 22:20

كتب : FilGoal

بيرلو

حصد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس جائزة قد لا يحبذ أن يحصل عليها مجددا، وهي الخنزير الذهبي الساخرة بسبب بدايته الصعبة مع الفريق والنتائج السلبية مؤخرا.

بيرلو صرح حسبما نقلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بعد تسلمه الجائزة: "نحن مازلنا في البداية، لست خائفا من أكل البينيتوني".

وما يعنيه بيرلو من هذه الجملة هي أنه ليس خائفا من الإقالة قبل فترة الكريسماس.

أخبار متعلقة
لا ستامبا: بيرلو يحقق أسوأ بداية تدريبية لـ يوفنتوس منذ 2010 ملامح انتصار برشلونة على يوفنتوس.. كومان يتفوق على ألغاز بيرلو بيرلو: نحتاج العمل للوصول إلى مستوى برشلونة

وتمنح الجائزة والتي يعد غرضها الأول الدعابة، للشخص الذي خسر أو تم إحراجه خلال أسبوع.

وفاز بالجائزة عدد من النجوم المعروفين في إيطاليا مثل باولو مالديني مدير ميلان وجيانلويجي دوناروما حارس نفس الفريق، وجيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس ودانيلي دي روسي لاعب وسط ورما، وجينارو جاتوزو مدرب نابولي الحالي وميلان سابقا، وأليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس والكرة الإيطالية السابق.

واستقبل بعض النجوم والمسؤولين الجائزة عن طيب خاطر، وآخرون كانوا يرفضونها وأحيانا يحطمونها مثل ماورو إيكاردي الذي رفضها في 2015، ومايك بونجورنو المذيع الإيطالي الذي حطمها في الماضي.

وأسس الجائزة في 1996 المنتج أنطونيو ريتشي، وتمنح دائما للأسوأ سواء في السياسة أو الإعلام أو الرياضة أو غيرها من المجالات، ويقدمها الإعلامي فاليريو ستافيللي عبر برنامج "ستريشا لانوتيزيا".

يوفنتوس تعادل في الدوري مع هيلاس فيرونا بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر بنتيجة 2-0 من برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

بهذه النتائج، حقق أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أسوأ بداية لمدربي الفريق فنيا تحت إدارة أندريا أنييلي رئيس النادي.

وعقدت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية مقارنة بين المدربين بين الفترة من 2010 وحتى تولى بيرلو المهمة في أول 6 مباريات.

بيرلو تولى المهمة خلفا لماوريسيو ساري، لكنه حقق انتصارين فقط و3 تعادل وخسارة في بدايته، وسجل 9 أهداف واستقبل 4.

وتبدو أرقام بيرلو أسوأ من لويجي ديل نيري الذي حقق 4 انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة في 2010، وبنفس الرصيد التهديفي.

في المقابل فأن أنطونيو كونتي والذي قاد يوفنتوس لـ 3 سنوات حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلها، وسجل 9 أهداف واستقبل 3 فقط.

بينما جاءت انطلاقة ماسيمليانو أليجري مثالية بتحقيق الفوز في 6 مباريات من أصل 6 وبتسجيل 12 هدفا ودون استقبال أهداف.

Image

واستقبل بيرلو أنباء سعيدة، بشفاء كريستيانو رونالدو نجم فريقه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وبالتالي بات جاهزا للعب مباراة سبيزيا في الدوري.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
Le360 Sport: جاساما حكما لمباراة الزمالك والرجاء 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بركات: تغيير مواعيد إفريقيا أثر سلبا على المنتخب.. هذه طريقة حل المشكلة 7 دقيقة | منتخب مصر
لا مجال لتحليق النسور.. ولفرهامبتون يفوز بنفس نتيجة الموسم الماضي ضد كريستال بالاس 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قادش يقهر إيبار ويحقق ما لم يحدث منذ 60 عاما في الدوري الإسباني 22 دقيقة | أوروبا
إصابة عبد الرزاق حمد الله بفيروس كورونا 40 دقيقة | السعودية
مدافع ميلان يعلن شفائه من فيروس كورونا 40 دقيقة | أوروبا
مدافع الرجاء: قادرون على الريمونتادا في القاهرة لو تعافينا من كورونا 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
وائل جمعة يكشف حقيقة خلافه مع حسام غالي.. ويحكي كواليس المشادة مع فتحي مبروك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك