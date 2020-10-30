بعد فوزه بجائزة الخنزير الذهبي بسبب نتائج يوفنتوس.. "بيرلو: لست خائفا من الإقالة

حصد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس جائزة قد لا يحبذ أن يحصل عليها مجددا، وهي الخنزير الذهبي الساخرة بسبب بدايته الصعبة مع الفريق والنتائج السلبية مؤخرا.

بيرلو صرح حسبما نقلت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بعد تسلمه الجائزة: "نحن مازلنا في البداية، لست خائفا من أكل البينيتوني".

وما يعنيه بيرلو من هذه الجملة هي أنه ليس خائفا من الإقالة قبل فترة الكريسماس.

وتمنح الجائزة والتي يعد غرضها الأول الدعابة، للشخص الذي خسر أو تم إحراجه خلال أسبوع.

وفاز بالجائزة عدد من النجوم المعروفين في إيطاليا مثل باولو مالديني مدير ميلان وجيانلويجي دوناروما حارس نفس الفريق، وجيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس ودانيلي دي روسي لاعب وسط ورما، وجينارو جاتوزو مدرب نابولي الحالي وميلان سابقا، وأليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس والكرة الإيطالية السابق.

واستقبل بعض النجوم والمسؤولين الجائزة عن طيب خاطر، وآخرون كانوا يرفضونها وأحيانا يحطمونها مثل ماورو إيكاردي الذي رفضها في 2015، ومايك بونجورنو المذيع الإيطالي الذي حطمها في الماضي.

وأسس الجائزة في 1996 المنتج أنطونيو ريتشي، وتمنح دائما للأسوأ سواء في السياسة أو الإعلام أو الرياضة أو غيرها من المجالات، ويقدمها الإعلامي فاليريو ستافيللي عبر برنامج "ستريشا لانوتيزيا".

يوفنتوس تعادل في الدوري مع هيلاس فيرونا بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر بنتيجة 2-0 من برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

بهذه النتائج، حقق أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أسوأ بداية لمدربي الفريق فنيا تحت إدارة أندريا أنييلي رئيس النادي.

وعقدت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية مقارنة بين المدربين بين الفترة من 2010 وحتى تولى بيرلو المهمة في أول 6 مباريات.

بيرلو تولى المهمة خلفا لماوريسيو ساري، لكنه حقق انتصارين فقط و3 تعادل وخسارة في بدايته، وسجل 9 أهداف واستقبل 4.

وتبدو أرقام بيرلو أسوأ من لويجي ديل نيري الذي حقق 4 انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة في 2010، وبنفس الرصيد التهديفي.

في المقابل فأن أنطونيو كونتي والذي قاد يوفنتوس لـ 3 سنوات حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلها، وسجل 9 أهداف واستقبل 3 فقط.

بينما جاءت انطلاقة ماسيمليانو أليجري مثالية بتحقيق الفوز في 6 مباريات من أصل 6 وبتسجيل 12 هدفا ودون استقبال أهداف.

واستقبل بيرلو أنباء سعيدة، بشفاء كريستيانو رونالدو نجم فريقه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وبالتالي بات جاهزا للعب مباراة سبيزيا في الدوري.