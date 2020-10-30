سيميوني يستبعد سواريز من مواجهة أوساسونا.. وتقرير: لإراحته بسبب ضغط المباريات

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

لويس سواريز

استبعد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد مهاجمه لويس سواريز من قائمته لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني يوم السبت.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وأشارت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن دييجو سيميوني مدرب الفريق فضل إراحة مهاجم سواريز بسبب ضغط المباريات.

ويتواجد في خط هجوم أتليتكو، ضمن القائمة، الرباعي جواو فيليكس وإيفان شابونييتش وأنخل كوريا وسيرخيو كاميو.

أخبار متعلقة
سواريز يسجل في فوز أتليتكو على بيتيس هل تتذكرهم يا سواريز؟ بايرن يُدمر أتليتكو برباعية.. ولوكاكو يُخمد مفاجأة جلادباخ لدغة سواريز و"مئوية" كاراسكو تعبران بـ أتليتكو عقبة سيلتا

وضمت القائمة في خط الوسط لوكاس توريرا وكوكي وتوماس ليمار وماركوس يورنتي وهيكتور هيريرا وفيتولو وجيرمان فاليرا.

ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره أوساسونا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم السبت.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك – إيفو جربيتش

الدفاع: خوسيه خيمينيز – مانو سانشيز – رينان لودي – ستيفان سافيتش – فيليبي – ماريو هيرموسو – كيران تريبير – ريكارد سانشيز

الوسط: توريرا – كوكي – ليمار – يورنتي – هيريرا – فيتولو – جيرمان

الهجوم: فيليكس – كوريا – شابونييتش - كاميو

في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو محذرا توتنام: 7 سنوات فترة كبيرة.. اللاعب تغير 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بييلسا: لن نفكر في خطة بعينها من أجل إيقاف خطورة ليستر أو فاردي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل حفل تسليم الأهلي درع الدوري.. مؤمن زكريا مفاجأة التتويج 50 دقيقة | الدوري المصري
سيميوني يستبعد سواريز من مواجهة أوساسونا.. وتقرير: لإراحته بسبب ضغط المباريات 52 دقيقة | أوروبا
الرجاء يُخطر الزمالك بموعد الوصول لـ مصر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إسماعيل يوسف لـ في الجول: نرحب بالموعد الجديد للقاء الزمالك والرجاء.. لم نتضرر من التأجيل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: صلاح يقدّم موسما مذهلا.. تطور بشكل كبير ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس لا ليجا: بيريز كان وراء موافقة بارتوميو وبرشلونة على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك