سيميوني يستبعد سواريز من مواجهة أوساسونا.. وتقرير: لإراحته بسبب ضغط المباريات

استبعد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد مهاجمه لويس سواريز من قائمته لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني يوم السبت.

لويس سواريز النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وأشارت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن دييجو سيميوني مدرب الفريق فضل إراحة مهاجم سواريز بسبب ضغط المباريات.

ويتواجد في خط هجوم أتليتكو، ضمن القائمة، الرباعي جواو فيليكس وإيفان شابونييتش وأنخل كوريا وسيرخيو كاميو.

وضمت القائمة في خط الوسط لوكاس توريرا وكوكي وتوماس ليمار وماركوس يورنتي وهيكتور هيريرا وفيتولو وجيرمان فاليرا.

ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره أوساسونا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم السبت.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك – إيفو جربيتش

الدفاع: خوسيه خيمينيز – مانو سانشيز – رينان لودي – ستيفان سافيتش – فيليبي – ماريو هيرموسو – كيران تريبير – ريكارد سانشيز

الوسط: توريرا – كوكي – ليمار – يورنتي – هيريرا – فيتولو – جيرمان

الهجوم: فيليكس – كوريا – شابونييتش - كاميو