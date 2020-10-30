مصدر من المصري لـ في الجول: عودة جريندو ورحيل بهاء مجدي بالتراضي

استقر النادي المصري على عودة محمد عبد اللطيف "جريندو" إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وحسب مصدر داخل إدارة النادي المصري، فإن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، استقر على عودة جريندو لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته إلى حرس الحدود.

جريندو قضى الموسم الجاري معارا لنادي حرس الحدود بسبب التزامه بفترة التجنيد.

صاحب الـ29 عاما شارك في 31 مباراة رفقة حرس الحدود هذا الموسم. سجل فيهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته عن اتفاق المصري مع بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي.

المصري منح اللاعب حرية دراسة العروض التي وصلته مؤخراً من أندية البنك الأهلي، والإنتاج الحربي، والإسماعيلي من أجل تحديد وجهته المقبلة في الموسم الجديد.

وحسب المصدر، فقد رفض المصري رحيل اللاعب مجانا ومنحه الاستغناء الخاص به، وتمسك بالحصول على مقابل مادي نظير رحيله عن الفريق، وفي حال عدم اتفاقه مع أحد الفرق سيتم قيده بقائمة المصري لحفظ حق النادي.

النادي المصري أنهى الموسم الجاري في المركز السابق بترتيب الدوري وبغض النظر عن نتيجة مباراته اليوم مع وادي دجلة.