مؤتمر كومان: لا أعرف كيف سيؤثر رحيل بارتوميو علي.. وجريزمان ينقصه تسجيل الأهداف فقط

لا يعرف رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة كيف ستؤثر استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو على مصيره في النادي مؤكدا إنه في الوقت ذاته لا يشغل باله سوى بالمباريات.

وأعلن بارتوميو استقالته وإدارة برشلونة بالكامل قبل عدة أيام بعد رفض طلبهم بعدم إجراء تصويت سحب الثقة بسبب تفشي فيروس كورونا من قبل مجلس كتالونيا العام.

وتحدث كومان في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا أعلم كيف سيؤثر قرار الاستقالة علي، ولا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، كل ما يهمني هو اللقاء المقبل وعملي فقط".

ويستعد برشلونة لملاقاة ديبورتيفو ألافيس غدا السبت في ثامن جولات الدوري الإسباني.

وعن اللقاء قال المدرب الهولندي: "ربما نلعب بذات المجموعة التي شاركت في لقاء يوفنتوس الأخير".

وكان برشلونة انتصر على يوفنتوس في ملعب الأخير أليانز بهدفين دون رد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

أما عن أداء أنطوان جريزمان قال: "لعب جيدا ضد يوفنتوس وينقصه فقط تسجيل الأهداف".

وأردف "ليس لدي أي أشياء سلبية عن جريزمان، هو يقوم بعمل جيد ويحاول دائما مساعدة الفريق".

وعن رسالته لأنسو فاتي قال: "يجب أن يستمر في التطور والنمو ينقصه التركيز أحيانا وأعمل معه على تحسين ذلك الجانب".

وبسؤاله عن المصابين أتم كومان حديثه "صامويل أومتيتي ليس جاهزا إنه يتدرب فقط معنا حتى الآن، أما تير شتيجن فنحن ننتظر التصريح الطبي ليشارك في المران".