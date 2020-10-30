بيلد: سيتي يجهز عرضا بـ40 مليون يورو لضم لاعب وسط مونشنجلادباخ

يسعى مانشستر سيتي لضم دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

دينيس زكريا النادي : بوروسيا مونشنجلاتباخ مانشستر سيتي

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي يجهز عرضا بقيمة 40 مليون يورو لضم لاعب الوسط الدولي السويسري.

زكريا صاحب الـ23 عاما لفت إليه أنظار عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه مع جلادباخ، وقالت تقارير إن مانشستر يونايتد يفكر في ضمه أيضا.

ويجيد الدولي السويسري اللعب في مركز محور الارتكاز الدفاعي وكذلك كقلب دفاع.

وانضم دينيس إلى جلادباخ قادما من يانج بويز السويسري في صيف 2017 بمبلغ 12 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ولم يشارك اللاعب مع جلادباخ خلال الموسم الجاري بسبب عدم جاهزيته بدنيا وغاب عن الفريق لمدة تصل إلى الشهر الآن خلال الموسم الجاري.

صاحب الـ23 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ولعب زكريا بقميص جلادباخ في 96 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 آخرين.