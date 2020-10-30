بيلد: سيتي يجهز عرضا بـ40 مليون يورو لضم لاعب وسط مونشنجلادباخ

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 19:53

كتب : FilGoal

دينيس زكريا

يسعى مانشستر سيتي لضم دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

دينيس زكريا

النادي : بوروسيا مونشنجلاتباخ

مانشستر سيتي

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي يجهز عرضا بقيمة 40 مليون يورو لضم لاعب الوسط الدولي السويسري.

زكريا صاحب الـ23 عاما لفت إليه أنظار عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه مع جلادباخ، وقالت تقارير إن مانشستر يونايتد يفكر في ضمه أيضا.

أخبار متعلقة
مؤتمر جوارديولا: العودة لـ برشلونة؟ أريد الاستمرار مع سيتي لفترة طويلة كلوب ينتقد رابطة الدوري: لا يهتمون بنا.. لا أصدق ما حدث لـ سيتي مانشستر سيتي يضرب مارسيليا بثلاثية.. وكوكا يشارك في خسارة أولمبياكوس أمام بورتو

ويجيد الدولي السويسري اللعب في مركز محور الارتكاز الدفاعي وكذلك كقلب دفاع.

وانضم دينيس إلى جلادباخ قادما من يانج بويز السويسري في صيف 2017 بمبلغ 12 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ولم يشارك اللاعب مع جلادباخ خلال الموسم الجاري بسبب عدم جاهزيته بدنيا وغاب عن الفريق لمدة تصل إلى الشهر الآن خلال الموسم الجاري.

صاحب الـ23 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ولعب زكريا بقميص جلادباخ في 96 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو محذرا توتنام: 7 سنوات فترة كبيرة.. اللاعب تغير 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بييلسا: لن نفكر في خطة بعينها من أجل إيقاف خطورة ليستر أو فاردي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف تفاصيل حفل تسليم الأهلي درع الدوري.. مؤمن زكريا مفاجأة التتويج 49 دقيقة | الدوري المصري
سيميوني يستبعد سواريز من مواجهة أوساسونا.. وتقرير: لإراحته بسبب ضغط المباريات 52 دقيقة | أوروبا
الرجاء يُخطر الزمالك بموعد الوصول لـ مصر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إسماعيل يوسف لـ في الجول: نرحب بالموعد الجديد للقاء الزمالك والرجاء.. لم نتضرر من التأجيل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: صلاح يقدّم موسما مذهلا.. تطور بشكل كبير ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس لا ليجا: بيريز كان وراء موافقة بارتوميو وبرشلونة على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك