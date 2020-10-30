حرس الحدود يٌودع الدوري بفوز شرفي على الجونة

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 19:48

كتب : أحمد العريان

عمرو الحلواني - الزمالك - حرس الحدود

ودع حرس الحدود مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على الجونة في الجولة الختامية للمسابقة.

وفاز حرس الحدود على الجونة بهدفين مقابل هدف على ملعب خالد باشرة، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري.

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الجونة تقدم بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق محمد نجيب. ركنية نفذها عمرو عبد الفتاح "عموري"، وقابلها نجيب برأسية في المرمى مسجلا الأول. الهدف جعل محمد نجيب أكبر مدافع مًسجل لهدف في الدوري الممتاز هذا الموسم.

حرس الحدود أدرك التعادل في الدقيقة الـ45 عن طريق أحمد فيليكس بعد فوضى من دفاع الجونة، تلاها تصويبة من فيليكس في سقف الشبكة مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

حرس الحدود أكمل العودة في الشوط الثاني بهدف ثان في الدقيقة الـ83 عن طريق توني جوميز. تصويبة جديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين محمود الغرباوي حارس الجونة، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد حرس الحدود للنقطة الـ33 في المركز الـ16 –الذي يهبط صاحبه للدرجة الثانية-، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الـ37 في المركز الـ14.

وكان حرس الحدود قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية رفقة طنطا ونادي مصر رسميا.

في الدوري حرس الحدود الجونة
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