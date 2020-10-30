زيدان: بنزيمة وفينيسيوس تدربا وتحدثا معا وهذا كل ما في الأمر

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور ثنائي فريقه تدرب معا وتحدثا، مشيرا إلى أن ما يحدث في الملعب يظل هناك ولا يوجد أبعد من ذلك.

وصرح زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ويسكا في الدوري الإسباني قائلا: "فريقي أظهر أنه بخير ومستعد، ما حدث يظهر أننا على قيد الحياة".

وتابع "الشيء الأكثر أهمية، هو أنه من الواضح أن اللاعبين يتدبرون الأمر بأنفسهم، اللاعبون يقولون العديد من الأشياء في الملعب، لكن يجب أن تبقى دائما هناك".

وأردف "بنزيمة وفينيسيوس تحدثا وتدربا معا وهذا كل ما في الأمر وما سأقوله فقط".

وأكمل "هذا النوع من الأشياء يحدث دائما طيلة الوقت في الملعب، الأمور تصبح أكثر سخونة، تقول بعض الأشياء عن نفسك والآخرين وحتى عني كمدرب".

برنامج "تيليفوت" الفرنسي أظهر مقطع فيديو يظهر من خلاله بنزيمة يتحدث مع زميله فيرلان ميندي مواطنه الفرنسي ويخبره ألا يمرر إلى فينيسيوس قائلا: "إنه يلعب ضدنا". (طالع التفاصيل)

وتطرق زيدان للحديث عن هازارد قائلا: "هازارد بخير، تدرب معنا ويشعر بشعور جيد، بالطبع الأمر يتعقد حينما يصاب أي لاعب، لكن الآن هو معنا".

وتابع "لدينا العديد من المباريات والخطة هي أن يشارك، سنرى أين سنصبح وكيف سندير أم مشاركته، لكن من الجيد أنه بخير وعاد، هذا أهم شيء".

وأتم "نحن مستعدون لأن لدينا عدد من المباريات الهامة، وهناك العديد من الدقائق، لذا يجب أن يكون اللاعبون مستعدين لما هو قادم".

وكان ريال مدريد قد تعادل بنتيجة 2-2 مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد في كلاسيكو الدوري خلال الجولة الماضية من الليجا أمام برشلونة بنتيجة 3-1.