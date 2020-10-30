رضا عبد العال: تخلصنا ممن يظنون أنفسهم "مارادونات".. وأنصح الأندية بعدم التعاقد معهم

شن رضا عبد العال مدرب نادي طنطا هجوما كبيرا على لاعبيه الهاربين من صفوف الفريق قبل انقضاء الموسم على حد وصفه.

طنطا فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري لموسم 2020/2021.

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طنطا يفوز على إنبي بثنائية

احرز محمد ناجي وجون أيفيري ثنائية طنطا فى الدقيقيتن 17 و53 بينما أحرز أحمد على هدف إنبي فى الدقيقة 59.#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/vcF1kdIYQC — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 30, 2020

وقال رضا عبد العال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "ما قدمناه اليوم أمام إنبي لا يتعدى 20% من مستوى الفريق في التدريبات".

وأوضح "نلعب 10 دقائق متواصلة من لمسة واحدة ونقدم أداء أفضل كثيرا مما قدمناه خلال المران".

مدرب طنطا أتبع "اللاعبون الهاربين من الفريق وهم 11 لاعبا، برحيلهم تحسن الأداء. تخلصنا من النفوس السيئة ومن يظنون أنفسهم (مارادوناهات وميسيهات ورونالدوهات)".

وواصل "أقول للأندية التي ستتعاقد معهم بأنهم لاعبين سيئين ولا يعرفون لعب الكرة. أيوة بقطع عيشهم لأن التعاقد معهم سيكون إهدار مال عام".

عبد العال واصل "أداء طنطا اليوم أمام إنبي يقول بأن حرام نهبط. نقدم أداء أفضل كثيرا من العديد من الأندية في الدوري ولكن أنتم ذبحتم طنطا هذا الموسم بظروف كورونا".

وأتم "14 فريقا وافقوا على استكمال المسابقة بسبب وعود اللجنة الخماسية بإلغاء الهبوط. لذلك أطالب بإلغاء الهبوط وإقامة دوري من مجموعتين للموسم المقبل. في الموسم المقبل يمكنكم إقرار هبوط 5 فرق حتى من كل مجموعة".

فوز طنطا على إنبي كان الأول لأبناء السيد البدوي منذ الجولة الـ 14 وبالتحديد منذ 283 يوما عندما فاز الفريق على الجونة 1-0، وفي 19 مباراة متتالية لم يحقق الفريق الفوز.

وكان طنطا قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل رسميا بعد عودة للدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.