رضا عبد العال: تخلصنا ممن يظنون أنفسهم "مارادونات".. وأنصح الأندية بعدم التعاقد معهم

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

رضا عبد العال - الأهلي - طنطا

شن رضا عبد العال مدرب نادي طنطا هجوما كبيرا على لاعبيه الهاربين من صفوف الفريق قبل انقضاء الموسم على حد وصفه.

طنطا فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري لموسم 2020/2021.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الجمعة 30 أكتوبر 2020.. طنطا والحدود يودعان الممتاز طنطا ينهي موسم انتصاراته الأقل بتحقيق فوزا غائبا منذ 283 يوما على إنبي كرة سلة - طنطا يخاطب أمن الغربية لاستضافة الدورة المجمعة الثانية بدوري المرتبط الرابع على التوالي.. المصري يهزم طنطا بثنائية

وقال رضا عبد العال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "ما قدمناه اليوم أمام إنبي لا يتعدى 20% من مستوى الفريق في التدريبات".

وأوضح "نلعب 10 دقائق متواصلة من لمسة واحدة ونقدم أداء أفضل كثيرا مما قدمناه خلال المران".

مدرب طنطا أتبع "اللاعبون الهاربين من الفريق وهم 11 لاعبا، برحيلهم تحسن الأداء. تخلصنا من النفوس السيئة ومن يظنون أنفسهم (مارادوناهات وميسيهات ورونالدوهات)".

وواصل "أقول للأندية التي ستتعاقد معهم بأنهم لاعبين سيئين ولا يعرفون لعب الكرة. أيوة بقطع عيشهم لأن التعاقد معهم سيكون إهدار مال عام".

عبد العال واصل "أداء طنطا اليوم أمام إنبي يقول بأن حرام نهبط. نقدم أداء أفضل كثيرا من العديد من الأندية في الدوري ولكن أنتم ذبحتم طنطا هذا الموسم بظروف كورونا".

وأتم "14 فريقا وافقوا على استكمال المسابقة بسبب وعود اللجنة الخماسية بإلغاء الهبوط. لذلك أطالب بإلغاء الهبوط وإقامة دوري من مجموعتين للموسم المقبل. في الموسم المقبل يمكنكم إقرار هبوط 5 فرق حتى من كل مجموعة".

فوز طنطا على إنبي كان الأول لأبناء السيد البدوي منذ الجولة الـ 14 وبالتحديد منذ 283 يوما عندما فاز الفريق على الجونة 1-0، وفي 19 مباراة متتالية لم يحقق الفريق الفوز.

وكان طنطا قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل رسميا بعد عودة للدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

في الدوري طنطا إنبي رضا عبد العال
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرجاء يُخطر الزمالك بموعد الوصول لـ مصر 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إسماعيل يوسف لـ في الجول: نرحب بالموعد الجديد للقاء الزمالك والرجاء.. لم نتضرر من التأجيل 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: صلاح يقدّم موسما مذهلا.. تطور بشكل كبير 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس لا ليجا: بيريز كان وراء موافقة بارتوميو وبرشلونة على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي 40 دقيقة | أوروبا
مصدر من المصري لـ في الجول: عودة جريندو ورحيل بهاء مجدي بالتراضي 44 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كومان: لا أعرف كيف سيؤثر رحيل بارتوميو علي.. وجريزمان ينقصه تسجيل الأهداف فقط 56 دقيقة | أوروبا
بيلد: سيتي يجهز عرضا بـ40 مليون يورو لضم لاعب وسط مونشنجلادباخ ساعة | أوروبا
حرس الحدود يٌودع الدوري بفوز شرفي على الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 2 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 3 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
قد ينال إعجابك