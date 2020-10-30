قائمة الأهلي – فتحي يتواجد لآخر مرة.. وغياب الشناوي ومعلول أمام الطلائع

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 17:55

كتب : أحمد الخولي

أحمد فتحي لاعب الأهلي

تواجد أحمد فتحي في قائمة الأهلي لآخر مرة أمام طلائع الجيش، فيما يغيب محمد الشناوي حارس الفريق، بجانب علي معلول وحسين الشحات.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، عن قائمة من 21 لاعبا فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

قائمة الأهلي شهدت تواجد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق لآخر مرة قبل الانتقال لفريق بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

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من جهة أخرى، خرج محمد الشناوي، وعلي معلول، وحسين الشحات لاعبي الفريق من القائمة لإراحتهم قبل المباريات المقبلة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - أحمد طارق.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني - محمد شكري.

الوسط: صالح جمعة - وليد سليمان - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ – جيرالدو دا كوستا - شادي رضوان - عربي بدر - محمد فخري.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن - أليو بادجي.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد السبت في الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري. مباراة ستشهد احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

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