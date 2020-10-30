مران الأهلي – عودة معلول للتدريبات الجماعية.. فحوصات لمتولي واستمرار تأهيل سعد وربيعة

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 17:37

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

علي معلول يعود للمشاركة في مران الأهلي

عاد علي معلول الظهير الأيسر التونسي للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، فيما تواجد محمود متولي مدافع الفريق في المران للخضوع لبعض الفحوصات.

محمود متولي كان حاضرا عصر اليوم الجمعة في ملعب التتش بالجزيرة، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.

وحرص الجهاز الطبي على الاطمئنان على حالة اللاعب، الذي كان حريصًا على مصافحة الجهاز الفني قبل انطلاق المران.

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رامي ربيعة مدافع الفريق الأول من جهته، استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب جلسة في الجيم قبل استكمال برنامجه التأهيلي في الملعب، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم.

وأدى سعد سمير مدافع الفريق، جلسة علاج طبيعي في الجيم بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، التي خضع لها قبل عدة شهور.

وأخيرا، عاد علي معلول للانتظام في مران الفريق الجماعي.

وتعافى معلول من الإجهاد في العضلة الخلفية الذي حرمه من الوجود في مباراة الوداد الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت، على استاد الأهلي WE السلام، في إطار ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

في الدوري مران الأهلي الأهلي رامي ربيعة علي معلول
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