مران الأهلي – عودة معلول للتدريبات الجماعية.. فحوصات لمتولي واستمرار تأهيل سعد وربيعة
الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 17:37
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
عاد علي معلول الظهير الأيسر التونسي للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، فيما تواجد محمود متولي مدافع الفريق في المران للخضوع لبعض الفحوصات.
محمود متولي كان حاضرا عصر اليوم الجمعة في ملعب التتش بالجزيرة، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.
وحرص الجهاز الطبي على الاطمئنان على حالة اللاعب، الذي كان حريصًا على مصافحة الجهاز الفني قبل انطلاق المران.
رامي ربيعة مدافع الفريق الأول من جهته، استكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وأدى اللاعب جلسة في الجيم قبل استكمال برنامجه التأهيلي في الملعب، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم.
وأدى سعد سمير مدافع الفريق، جلسة علاج طبيعي في الجيم بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، التي خضع لها قبل عدة شهور.
وأخيرا، عاد علي معلول للانتظام في مران الفريق الجماعي.
وتعافى معلول من الإجهاد في العضلة الخلفية الذي حرمه من الوجود في مباراة الوداد الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدًا السبت، على استاد الأهلي WE السلام، في إطار ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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