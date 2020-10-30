الأهلي يعلن غياب الشحات أمام طلائع الجيش

يفقد الأهلي، حسين الشحات جناح الفريق أمام طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري بسبب الإجهاد.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي عن خروج الشحات من حسابات الفريق أمام طلائع الجيش.

عبد الحفيظ قال في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "اللاعب شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني إراحته من مباراة طلائع الجيش غدًا في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز".

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة".

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري. مباراة ستشهد احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ42.

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