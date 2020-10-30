الأهلي يعلن غياب الشحات أمام طلائع الجيش
الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 17:15
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
يفقد الأهلي، حسين الشحات جناح الفريق أمام طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري بسبب الإجهاد.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي عن خروج الشحات من حسابات الفريق أمام طلائع الجيش.
عبد الحفيظ قال في تصريحات لمركز الأهلي الإعلامي: "اللاعب شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني إراحته من مباراة طلائع الجيش غدًا في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز".
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة".
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري. مباراة ستشهد احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ42.
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