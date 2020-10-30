طنطا ينهي موسم انتصاراته الأقل بتحقيق فوزا غائبا منذ 283 يوما على إنبي

أنهى طنطا موسمه في الدوري المصري بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

فوز أول لأبناء السيد البدوي منذ الجولة الـ 14 وبالتحديد منذ 283 يوما عندما فاز الفريق على الجونة 1-0، وفي 19 مباراة متتالية لم يحقق الفريق الفوز.

خلال تلك الفترة رحل أيمن المزين وتولى محمد صلاح ومن بعده أحمد سامي المهمة وعاد المزين مجددا ليرحل بعد مباراتين ويقود رضا عبد الفريق في آخر 7 جولات.

موسم هو الأسوأ للفريق في تاريخ مشاركته بالدوري من حيث عدد الانتصارات، إذ حققوا 3 انتصارات فقط الموسم الجاري وهو أقل من مواسم 1958-59 و1961-62 و1992-93 و2017-18 والتي حقق خلالها الفريق 4 انتصارات في الموسم.

الفريق الذي تأكد هبوطه ارتقى بشكل مؤقت للمركز الـ 17 –قبل الأخير- برصيد 22 نقطة متفوقا على نادي مصر بفارق نقطة واحدة.

عدد نقاط هو الأقل للفريق منذ موسم 1992-93 والذي انتهى برصيد 19 نقطة، في محاولاته الثلاثة الأخيرة حقق الفريق نقاطا أعلى من 22 نقطة.

بينما فشل إنبي في تحقيق الفوز للوصول للنقطة 51 ليحقق ثاني أعلى رصيد من النقاط في تاريخه بالدوري، بعد موسم 2014-15 الذي انتهى بـ 70 نقطة.

وتوقف رصيد الفريق البترولي عند 48 نقطة في المركز السادس ليفشل في تخطي عدد نقاط موسم 2017-18 بـ 50 نقطة كثاني أفضل موسم للفريق في الدوري.

محمد ناجي جدو تقدم أولا للضيوف في الدقيقة 18 برأسية بعد عرضية من إسلام فؤاد.

وشارك أحمد علي بدلا من عبد الرحمن عماد في الدقيقة 32.

جون أفيري سجل هدف طنطا الثاني بعد 8 دقائق من بداية أحداث الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 قلص المخضرم أحمد علي الفارق بهدف من صناعة محمد شريف.

هدف أنهى به أحمد علي الموسم برصيد 7 أهداف خلف محمد شريف هداف الفريق البترولي بـ 14 هدفا.