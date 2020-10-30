في الدرجة الثانية - عيد مرازيق يتولى تدريب ألعاب دمنهور

أعلن عيد مرازيق عبر FIlGoal.com اتفاقه على تولي مهمة المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور بدءا من الموسم المقبل.

عيد مرازيق قاد البنك الأهلي للتأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدوري المصري الممتاز بعد تصدر مجموعة الصعيد.

وقال مرازيق لـ FilGoal.com: "أتممت الاتفاق مع مجلس إدارة ألعاب دمنهور على تولي قيادة الفريق للموسم الجديد".

وأضاف "سأقود تدريب الفريق الأحد المقبل".

وكان دمنهور قد تعاقب عليه 3 مدربين الموسم المنصرم، بدءا من أحمد ساري ثم خالد القماش وكمال فريد الذي رحل مع نهاية الموسم.

ألعاب دمنهور احتل المركز الرابع في جدول مجموعة بحري بفارق 10 نقاط عن غزل المحلة المتأهل للدوري المصري.

وسبق أن قاد مرازيق لقيادة البلاستيك وكوكاكولا والبنك الأهلي للتأهل من الدرجة الثالثة للدوري الدرجة الثانية.

وصعد البنك الأهلي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بقيادة عيد مرازيق بعد إقامة مباراة فاصلة مع جولدي وشارك في مجموعة الصعيد.

حقق البنك الأهلي 12 انتصارا في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية وتعادل 7 مرات وخسر مرتين فقط أمام المنيا والألمونيوم، تحت قيادته.