في الدرجة الثانية - عيد مرازيق يتولى تدريب ألعاب دمنهور

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 16:29

كتب : رضا السنباطي

عيد مرازيق - البنك الأهلي

أعلن عيد مرازيق عبر FIlGoal.com اتفاقه على تولي مهمة المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور بدءا من الموسم المقبل.

عيد مرازيق قاد البنك الأهلي للتأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدوري المصري الممتاز بعد تصدر مجموعة الصعيد.

وقال مرازيق لـ FilGoal.com: "أتممت الاتفاق مع مجلس إدارة ألعاب دمنهور على تولي قيادة الفريق للموسم الجديد".

أخبار متعلقة
البنك الأهلي لـ في الجول: مرازيق من طلب الرحيل.. وسنودعه بحفل تكريم عيد مرازيق يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب البنك الأهلي في الدرجة الثانية - القماش مديرا فنيا لألعاب دمنهور في الدرجة الثانية - القماش لـ في الجول: انتهاء الارتباط بـ دمنهور.. أتمنى لهم التوفيق

وأضاف "سأقود تدريب الفريق الأحد المقبل".

وكان دمنهور قد تعاقب عليه 3 مدربين الموسم المنصرم، بدءا من أحمد ساري ثم خالد القماش وكمال فريد الذي رحل مع نهاية الموسم.

ألعاب دمنهور احتل المركز الرابع في جدول مجموعة بحري بفارق 10 نقاط عن غزل المحلة المتأهل للدوري المصري.

وسبق أن قاد مرازيق لقيادة البلاستيك وكوكاكولا والبنك الأهلي للتأهل من الدرجة الثالثة للدوري الدرجة الثانية.

وصعد البنك الأهلي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بقيادة عيد مرازيق بعد إقامة مباراة فاصلة مع جولدي وشارك في مجموعة الصعيد.

حقق البنك الأهلي 12 انتصارا في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية وتعادل 7 مرات وخسر مرتين فقط أمام المنيا والألمونيوم، تحت قيادته.

في الدرجة الثانية عيد مرازيق ألعاب دمنهور
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يعلن غياب الشحات أمام طلائع الجيش 50 ثاتيه | الدوري المصري
طنطا ينهي موسم انتصاراته الأقل بتحقيق فوزا غائبا منذ 283 يوما على إنبي 12 دقيقة | الدوري المصري
كالتشيو ميركاتو: طوارئ بسبب كورونا في لاتسيو 34 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - عيد مرازيق يتولى تدريب ألعاب دمنهور 47 دقيقة | مصر
تبرئة الخليفي من اتهامه بالفساد في حقوق بث المونديال 49 دقيقة | أوروبا
مدرب بنفيكا يرفض المقارنة بـ برشلونة: لم يفعلوا شيئا حتى الآن ساعة | أوروبا
وكيله: إنتر أراد ضم سافيتش.. وحقيقة الصفقة التبادلية ساعة | أوروبا
جوزيه للاعبي الأهلي: ثقوا أنكم أفضل من منافسكم في النهائي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 2 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 3 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
قد ينال إعجابك