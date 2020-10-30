تبرئة الخليفي من اتهامه بالفساد في حقوق بث المونديال

برأت محكمة سويسرية اليوم الجمعة ناصر الخليفي رئيس مجموعة beIN الإعلامية من تهم وجهت له تخص حقوق بث مباريات كأس العالم.

واتُهم الخليفي وجيروم فالكه، السكرتير العام الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالفساد في توزيع حقوق بث المونديال.

وقالت شبكة beIN إن فالكه نال حُكما لكن مع إيقاف التنفيذ.

وطلبت النيابة في سويسرا في وقت سابق حبس الثنائي متهما إياه بإبرام صفقة تخص حقوق بث كأس العالم 2014 الذي استضافته البرازيل.

وعوقب فالكه بالإيقاف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 10 سنوات تبدأ من 2016.