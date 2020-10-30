مدرب بنفيكا يرفض المقارنة بـ برشلونة: لم يفعلوا شيئا حتى الآن

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 16:08

كتب : FilGoal

جورج جيسوس - بنفيكا

رفض جورج جيسوس المدير الفني لـ بنفيكا البرتغالي مقارنة أداء فريقه بـ برشلونة لأنه يعتقد أن "الفريق الكتالوني الآن لم يفعل شيئا بعد".

المغربي مهدي كارسيلا لاعب ستاندر ليج البلجيكي قارن أداء بنفيكا عقب لقاء الفريقين في الدوري الأوروبي بأداء برشلونة، بعد فوز الفريق البرتغالي 3-0.

لاعب بنفيكا السابق قال لشبكة " Sport TV" عقب اللقاء: "مع بيتزي وعادل تاعرابت، بنفيكا يشبه برشلونة".

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في المقابل لم تكن تلك المقارنة مصدر فخر للمدير الفني البرتغالي الذي قال: "لن أقول أننا مثل برشلونة الآن، ولا أريد أن نبدو كما هم عليه الآن".

وأضاف "بالطبع أريد أن أكون مثل الفريق الذي لعب منذ سنوات، لكن الفريق الحالي لم يفعل شيئا".

وأتم "لا أريد أن نبدو مثل فريق آخر الآن، لكنني لا أهتم بالأخرين".

بنفيكا يحتل صدارة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطتين عن ملاحقه سبورتينج لشبونة.

كما يتصدر ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي بعد تحقيق انتصارين.

الفريق تحت قيادة جيسوس لم يخسر منذ منتصف سبتمبر الماضي عندما خسر مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام باوك اليوناني.

عاد جيسوس لتدريب بنفيكا من جديد بعد تجربة مثيرة رفقة فلامنجو البرازيلي انتهت بالتتويج بـ 6 ألقاب في موسم واحد.

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