توتو سبورت: رغم مسحته الإيجابية.. رونالدو قد يعود للتدريبات بعد 3 أيام

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 14:55

كتب : FilGoal

رونالدو

يستطيع كريستيانو رونالدو إنهاء العزل الذاتي الذي يخضع له في غضون 3 أيام لضعف حمله الفيروسي لـ كورونا.

عينة البرتغالي لا تزال إيجابية، منذ 13 أكتوبر الماضي وهو ما تسبب في غيابه عن 4 مباريات حتى الآن مع منتخب البرتغال ويوفنتوس.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، لم تظهر الأعراض على رونالدو خلال الـ 18 يوما الماضية.

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ويسمح للبروتكول الطبي الذي أقرته اللجنة الفنية العلمية في إيطاليا للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين يعانون من حمولة فيروسية منخفضة بمغادرة العزل الذاتي بعد 21 يوما، حيث يستحيل عليهم نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

التقرير أضاف "مع ذلك، لن يتمكن مهاجم يوفنتوس من لعب أي مباراة حتى يحصل على اختبار مسحة سلبية واحدة".

وقد يعود رونالدو للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل، ومن الممكن ألا يسمح له الاتحاد الأوروبي بخوض التدريب الأخير قبل مواجهة فيرنفاروتشي المجري في دوري أبطال أوروبا إذ جاءت نتيجته عينته إيجابية.

ويجب أن يأتي اختبار رونالدو سلبيا قبل 48 ساعة من مباراة في الدوري الإيطالي ليحق له المشاركة، وقبل 24 ساعة وفقا للاتحاد الأوروبي ليحق له خوض مباريات دوري الأبطال.

ولم يحقق يوفنتوس أي انتصار في غياب البرتغالي البالغ 35 عاما، إذ تعادل في 2 أمام كروتوني وهيلاس فيرونا، وخسر من برشلونة 2-0 في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة سيبزيا في الدوري الإيطالي يوم الأحد، ثم يحل ضيفا على الفريق المجري يوم الأربعاء المقبل.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس في إيطاليا الدوري الإيطالي
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