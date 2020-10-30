لا ستامبا: بيرلو يحقق أسوأ بداية تدريبية لـ يوفنتوس منذ 2010

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 13:47

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو

حقق أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي أسوأ بداية لمدربي الفريق فنيا تحت إدارة أندريا أنييلي رئيس النادي.

عقدت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية مقارنة بين المدربين بين الفترة من 2010 وحتى تولى بيرلو المهمة في أول 6 مباريات.

بيرلو تولى المهمة خلفا لماوريسيو ساري، لكنه حقق انتصارين فقط و3 تعادل وخسارة في بدايته، وسجل 9 أهداف واستقبل 4.

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وتبدو أرقام بيرلو أسوأ من لويجي ديل نيري الذي حقق 4 انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة في 2010، وبنفس الرصيد التهديفي.

في المقابل فأن أنطونيو كونتي والذي قاد يوفنتوس لـ 3 سنوات حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلها، وسجل 9 أهداف واستقبل 3 فقط.

بينما جاءت انطلاقة ماسيمليانو أليجري مثالية بتحقيق الفوز في 6 مباريات من أصل 6 وبتسجيل 12 هدفا ودون استقبال أهداف.

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وفي الأخير يأتي ماوريسيو ساري بأسوأ سجل دفاعي باستقبال 7 أهداف مقابل تسجيل 11 هدفا، ومحققا الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2.

بيرلو تنتظره مباراة مهمة في الدوري الإيطالي بمواجهة الصاعد حديثا سيبزيا بعدما تعادل مع كروتوني وهيلاس فيرونا في آخر جولتين محليا.

أندريا بيرلو يوفنتوس ساري أنطونيو كونتي أليجري
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