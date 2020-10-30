في الدرجة الثانية – أيمن المزين يتولى تدريب بني سويف

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 00:53

كتب : رضا السنباطي

أيمن المزين - طنطا

تولى أيمن المزين منصب المدير الفني لفريق بني سويف في دوري الدرجة الثانية.

وصرّح محمد الواضح المشرف العام على الكرة في بني سويف: "إدارة النادي اتفقت مع أيمن المزين على تدريب الفريق".

وأضاف: "سيتم توقيع العقود يوم السبت المقبل، وسيقود المزين في التدريب بنفس اليوم".

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وتابع: "تفاوضنا مع المزين خلال الأيام الماضية وتم الاتفاق على كل البنود".

وأتم: "طموحنا خلال المواسم الماضية كان الصعود للدوري الممتاز، ومستمرون في هدفنا من أجل الصعود هذا الموسم".

واحتل بني سويف المركز الثاني في مجموعة الصعيد بالموسم الماضي، بفارق المواجهات المباشرة عن البنك الأهلي الذي صعد للممتاز.

وتولى حسن موسى تدريب الفريق ورحل قبل جولة على نهاية المسابقة وخلفه أيمن جاب الله.

وسبق للمزين تحقيق الصعود للممتاز 4 مرات سابقة مع أندية: الرجاء والشرقية والأسيوطي وطنطا، وقاد الأخير في الدوري الممتاز الموسم الماضي في ولايتين منفصلتين.

أيمن المزين بني سويف في الدرجة الثانية
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