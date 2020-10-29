مورينيو: أنتويرب لعب أفضل منا وعلينا لوم أنفسنا فقط.. ما حدث سيسهل قراراتي المستقبلية

أشاد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام بمنافسه أنتويرب البلجيكي الذي تغلب على فريقه بهدف دون رد اليوم الخميس في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو لموقع توتنام الرسمي عقب المباراة: "علينا إلقاء اللوم على أنفسنا ونهنئ الخصم، أفضل تهنئة المنافس لأنهم لعبوا جيدا وأدائنا كان فقيرا للغاية".

وتابع "أنا أتحمل المسؤولية لأنني المدرب والمسؤول عن اختيار من يلعب، والمباراة أكدت لي بعض الأمور وسوف تسهل من قراراتي في المستقبل".

وبسؤاله عن مواجهة برايتون المقبلة في الدوري الإنجليزي قال: "برايتون أفضل وأصعب بكثير من أنتويرب لكن الإمكانيات ليست كفاية لأن أنتويرب قدم كل ما لديه أمامنا وكانوا أفضل منا بمراحل".

وأردف مورينيو "أتمنى أن يشعر فريقي بالضيق من الهزيمة ويحللوا ما حدث وأن يعملوا على الفوز على برايتون".

بتلك النتيجة يتصدر أنتويرب المجوعة بست نقاط يليه توتنام ثم لاسك بثلاث نقاط لكل منهما.

ويأتي لودوجوريتس رازجراد رابعا بدون أي نقطة.