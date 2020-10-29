توتنام يتلقى هزيمته الأولى في الدوري الأوروبي.. وليستر ينتصر على أيك أثينا

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 22:08

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام - أنتويرب

تلقى توتنام هزيمته الأولى في الدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري وسقط أمام رويال أنتويرب البلجيكي.

وحل توتنام ضيفا على الفريق البلجيكي في ملعب بوسويل لملاقاته في ثاني جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة العاشرة.

سجل هدف المباراة الوحيد ليور ريفايلوف في الدقيقة 29.

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بتلك النتيجة يتصدر أنتويرب المجوعة بست نقاط يليه توتنام ثم لاسك بثلاث نقاط لكل منهما.

ويأتي لودوجوريتس رازجراد رابعا بدون أي نقطة.

ليستر X أيك أثينا

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت في ملعب أثينا الأولمبي فاز ليستر سيتي على أيك أثينا بهدفين لهدف.

افتتح جيمي فاردي أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وسجل حمزة تشودري الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وقلص موامير تانكوفيك النتيجة بهدف في الدقيقة 49.

بتلك النتيجة يحتل ليستر المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع سبورتنج براجا البرتغالي بست نقاط لكل منهما لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأخير.

فيما يأتي أيك أثينا ثالثا بدون أي نقطة بالتساوي مع زوريا الرابع.

توتنام ليستر
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