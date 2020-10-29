تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام دوندالك في الدوري الأوروبي

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

محمد النني - ساكا - أرسنال

يواصل محمد النني لاعب خط وسط أرسنال المشاركة بشكل أساسي في ثاني مباريات المدفعجية في الدوري الأوروبي.

ويستضيف أرسنال منافسه دوندالك الأيرلندي في ملعب الإمارات.

ويلعب أرسنال في المجموعة الثانية بجوار رابيد فيينا ومولدي ودوندالك.

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وفاز أرسنال في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: رونار رونارسون

في الدفاع: ميتلاند نايلز- سياد كولاسيناك- شكوردان موستافي- سيدريك سواريس

في الوسط: جرانيك جاكا- محمد النني- جو ويلوك

في الهجوم: نيكولاس بيبي- إدوارد نيكيتاه- ريس نيلسون

النني أرسنال
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