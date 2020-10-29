خبر في الجول – الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع باتريك فييرا

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 19:44

كتب : ياسر الشريف

باتريك فييرا المرشح للتعاقد مع الإسماعيلي

يقترب الإسماعيلي من التعاقد مع البرازيلي باتريك فييرا صانع ألعاب نادي نجران السعودي.

باتريك مارينز فييرا

النادي : نجران

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات مع فييرا بدأت بناء على رغبة المدير الفني للإسماعيلي ريكاردو الذي يرغب في ضم مواطنه للدراويش.

ويبلغ فييرا من العمر 28 عاما ويلعب في صفوف نجران منذ موسم وحيد فقط بعدما انضم له في انتقال حر قادما من سانتا كروز البرازيلي.

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وارتدى فييرا قمصان العديد من الأندية في البرازيل وهم بالميراس ويوكوهاما الياباني وناوتيكو وساو بيرناردو ولوندرينا.

ويستطيع اللاعب البرازيلي شغل مركز صانع الألعاب والجناحين كذلك.

باتريك فييرا الإسماعيلي
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