رئيس يويفا: أفكار البطولات الجديدة تقتل كرة القدم

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

الاتحاد الأوروبي يويفا

يعتقد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن البطولات الجديدة ستقتل كرة القدم.

وكان ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد قد دخلا مفاوضات للانضمام لمشروع مدعوم من قبل "فيفا" يشارك فيه كبار الأندية الأوروبية.

وقال تشيفرين لـ "SportLab": "هناك اتحاد قوي بيننا وبين الدوريات، الشيء الإيجابي في هذا الموقف هو الحوار والتعاون".

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وتابع "بطولة سوبر الأبطال هي فكرة من بعض الأندية وبعض الصحف الإيطالية، ليس مقترحا منا".

وأضاف "قد تكون واحدة من أكثر المشاريع مللا في كرة القدم، ناديان أو ثلاثة فقط يتحدثون عن ذلك، يرون أنهم يستحقون أكثر من الأخرين، لكن من يفوز قليلا ويؤمن أن بإمكانه الفوز في الدوري الأوروبي الممتاز".

وأتم "ليس هناك نقاشا حقيقيا، تلك الأفكار تقتل كرة القدم، أنا ضد بطولة الدوري الأوروبي وسوبر الأبطال المدعومة من الصحافة الإيطالية".

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق، إنه ليس مهتما ببطولة الدوري الأوروبي الممتاز بل بكأس العالم للأندية.

الاتحاد الأوروبي يويفا
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