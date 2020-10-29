مسابقة استثنائية؟ موسم الدوري الفيليبني من جولتين.. كل فريق سيخوض مباراة واحدة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

الدوري الفلبيني

يمر الدوري الفيليبني بفوضى كبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا، فكان الحل إقامة دوري من جولتين فقط وعلى أن يلعب كل فريق مباراة واحدة فقط لتحديد اللقب.

وكان الدوري قد توقف في مارس الماضي، وعاد خلف أبواب مغلقة وتقام مبارياته في "فقاعة مؤمنة" بالملعب الوطني على بُعد 40 كيلومترا من العاصمة مانيلا.

الموسم بدأ بفوز يونايتد سيتي 1-0 على أزكالز، فيما فاز كايا على ماهاريكلا بالنتيجة ذاتها في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، ثم توقفت المسابقة بسبب زيادة أعداد المصابين بـ كورونا وإعصار جوي قادم.

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ومن المقرر أن ينتهي الموسم في 12 نوفمبر المقبل، وهو ما يعني أن كل الفرق الـ 6 لديها فرصة واحدة من أجل الفوز باللقب.

دون بالامي مدير البطولة المحلية علق على سبب إقامة البطولة بهذا الشكل الإستثنائي لـ "AFP": "الأمر يتعلق لأسباب مالية ولوجيستية وكذلك تجميع كافة اللاعبين والأطقم الفنية في فنادق ونقلهم لخوض المباريات".

وأَضاف "هناك القليل من المال لكن التكلفة عالية للغاية، جميع الفرق في فندق واحد وتُجرى المسحات بشكل دوري لكن هناك نفقات غير اعتيادية ولا تستطيع المسابقة تغطيتها".

وأردف بالامي "الكل يريد خوض المباريات، نحن مدينون للجهات الراعية التي ما زالت تشارك واللاعبين والجماهير. كانوا جميعا حريصين على الحصول على دوري مهما كان قصر مدته".

وتعاني الفليبين من زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا والتي تخطت 375 ألف مصاب و7000 حالة وفاة.

الدوري الفلبيني
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