فوتبول إيطاليا: مسحة طبية حاسمة لـ لاتسيو لتحديد موقف مباراة تورينو في الدوري الإيطالي

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 18:11

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - دورتموند - دوري أبطال أوروبا

يُجري لاتسيو مسحة طبية ستكون حاسمة للاعبيه غدا الجمعة، لمعرفة إمكانية تأجيل المباراة من عدمها أمام تورينو في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

لاتسيو عاد بتعادل على الأراضي البلجيكية أمام كلوب بروج 1-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

مباراة شهدت مشاركة 13 لاعبا أساسيا والاستعانة بـ 6 لاعبين شباب، بسبب نتيجة مسحة الفريق التابعة للاتحاد الأوروبي قبل المباراة، والتي لم يُعلن عنها.

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وغاب عن نسور العاصمة في مباراة أمس، تشيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو ولويس فيليبي وتوماس ستراكوشا ودانيلو كاتلدي وأندرياس بيريرا ومانويل لازاري.

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا" يفكر سيموني إنزاجي المدير الفني في إلغاء الحصة التدريبية من أجل إفساح الوقت لإجراء المسحات، ولفهم إذا كانت المباراة ستتأجل أم لا.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أقر بتأجيل المباريات حال غاب 10 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أسبوع على الأقل من إيجابية الحالات.

وتُجرى مسحات الاتحاد الأوروبي في مختبرات مختلفة عن مختبرات الدوري الإيطالي، ويبدو إنها أكثر حساسية أو عرضة للأخطاء وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

وكان إنتر قد واجه نفس الموقف عندما أعلن إصابة أشرف حكيمي قبل لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ وعقب يومين تم إعلان تعافيه.

وجاءت نتيجة الظهير المغربي "إيجابية كاذبة"، ويخشي نادي لاتسيو من أن يكون نفس الأمر تكرر معهم.

وسبق أن تأجلت مواجهة تورينو وجنوى في الجولة الثالثة بسبب إصابة أكثر من 14 لاعبا بـ فيروس كورونا حينها.

لاتسيو تورينو الدوري الإيطالي
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