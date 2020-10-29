رئيس برشلونة المؤقت: نسعى لإجراء الانتخابات في أسرع وقت.. ولن نرضخ للضغوط

قال كارليس توسكيتس رئيس لجنة إدارة برشلونة المؤقتة إنه يسعى مع اللجنة لإجراء الانتخابات الرئاسية للنادي في أسرع وقت ممكن، لكنه شدد أيضا أنهم لن يقبلوا بأي ضغوط لإقامتها بشكل عاجل أو خارج الإطار المحدد سلفا.

وصرح توسكيتس عبر قناة النادي قائلا: "نرغب في الدعوى إلى انتخابات رئاسة برشلونة في أسرع وقت، وأؤكد ذلك، في أسرع وقت قدر الإمكان، لأننا لن نقبل أي ضغوط لإقامتها بشكل عاجل أو خارج الإطار الزمني المحدد".

وواصل "لا يوجد أحد من المدراء الحاليين لديه أي توجه للانضمام لمجلس إدارة برشلونة مستقبلا، ونريد أن ندعم المجلس القادم كليا بأفضل شكل ممكن وأكبر مساهمة".

وأكمل "تم اختيار الأسماء بواسطة الأمين العام لمجلس كتالونيا البرلماني للمظالم ونفسي، بسبب الظروف الحالية اعتقدنا أنه من الملائم أن يتواجد أعضاء من لجنة اقتصادية فقط ولجنة تأديبية".

وتابع "هذه الاختيارات أكثر ملائمة وأكثر استقلالية".

وأردف "نشكر أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لأنه في حالة إن احتجنا إليهم من أجل أي شيء أو لفهم أوضح لموقف ما، خاصة في الجانب الاقتصادي وهو ما يقلقنا على المدى القريب، سيتواجدون للمساندة".

وأتم "طلبنا تعيين فرد من لجنة الشفافية بدون تصويت، لأننا مهتمون بالشفافية أمام كل الشركاء، لهذا السبب كنا نعمل بقوة يوم أمس".

ما الذي حدث؟

استقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وكامل أعضاء مجلس إدارته، بعد رفض طلبهم من مجلس كتالونيا الأعلى بتأجيل تصويت سحب الثقة، بعد إبداء مخاوفهم من أن الموجة الثانية من تفشي وباء كوفيد 19 قد تشكل خطرا على التصويت.

استقالة بارتوميو تعني تعيين مجلس رئاسي مؤقت، لإدارة أحوال النادي في فترة من 40-90 يوما بحد أقصى وفقا للقانون لحين إجراء انتخابات رئاسية.

برشلونة أعلن يوم الأربعاء تشكيل لجنة وصفها بـ"لجنة استراتيجة اقتصادية" لكي تدير النادي في شكل مجلس رئاسي لحين إجراء الانتخابات.

ويترأس اللجنة كارليس توسكيتس ويأتي خوان رامون راموس كنائب له، وخوان لويس جارسيا جوبال لأمانة الخزانة وجوسيب ماريا مير بادوليس كسكرتير للجنة ثم 4 أعضاء مجلس.

النادي أوضح في بيانه أن اللجنة ستتوى إدارة عمليات النادي بنفس مسؤولية مجلس الإدارة السابق، رغم ذلك مساهمتهم ستكون محدودة للغاية فيما يخص القرارات، إذ أنهم سيتخذون القرارات الضرورية فقط من أجل النشاطات الطبيعية في النادي لحماية شؤونه.

وأشار النادي في بيانه إلى أن الهدف الرئيسي من اللجنة الإدارية هي أن تدعو لانتخابات مجلس إدارة جديد، والتي يجب أن تتم خلال فترة ثلاثة أشهر بحد أقصى.