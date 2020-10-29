منتخب الشباب يوافق على خروج لاعبه للانضمام إلى طلائع الجيش في مواجهة الأهلي

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 16:29

كتب : FilGoal

ربيع ياسين

وافق ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب على خروج محمد شحاتة لاعب وسط الفريق من أجل الخضوع لمسحة لكي يشارك مع فريقه طلائع الجيش في الدوري.

وسيخضع شحاتة لمسحة مع فريقه طلائع الجيش من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي ضمن الجولة الأخيرة من الموسم الجاري للدوري المصري يوم السبت.

وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب، ياسين، بطلب فريق طلائع الجيش بالحصول على خدمات اللاعب خلال المباراة.

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ومنح ياسين موافقته للاعب للانضمام إلى صفوف فريقه، وأرسله لمعسكر الطلائع على الرغم من مشاركته للتدريب الصباحي بصالة الجيم.

ويخوض منتخب الشباب مباراة ودية يوم السبت أمام فريق أبو قير للأسمدة، استعدادا لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021 في موريتانيا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، تلقيه خطابا يفيد بتأجيل بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للشباب لمدة شهر.

منتخب الشباب في الدوري
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