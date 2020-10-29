رئيس إنتر: الاستقرار الفني والمالي مفتاح الوصول لمنصات التتويج.. أثبتنا قدرتنا على المنافسة

قال ستيفن زانج رئيس نادي إنتر إن استقرار فريقه فنيا وماليا هو المفتاح لعودة الأفاعي لمنصات التتويج، مشيرا إلى أن الفريق أثبت بالفعل أن بإمكانه المنافسة على أعلى متسوى.

وصرح زانج حسبما نقلت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية: "يجب أن نحاول الفوز، تحت أي ظرف نتوق لأن نلعب بأفضل ما لدينا".

وأضاف "نحتاج لفريق مستقر، على صعيد النتائج المالية والتنظيم الرائع".

وتابع "أن نجعل كل من يشاهدنا سعيدا وأن نجلب طاقة إيجابية من خلال نتائجنا في الملعب وبالطبع الاقتصاد هو مفتاح الأمر برمته".

وأكمل "كانت تلك وظيفتنا في آخر 3 أعوام، وستكون كذلك في الـ10-20 عاما المقبلة وربما للأبد".

واستطرد "أظهرنا للعالم أن لدينا القدرة على المنافسة على أعلى مستوى، أشعر بالسعادة لجمع هذه المجموعة من الأشخاص معا داخل وخارج غرفة الملابس والذين يؤمنون بمشروعنا".

وأتم "الجميع يجب أن يعمل معا من أجل تحقيق ذلك، الجميع يعلم أن هذا هو الهدف".

وكان إنتر قد خسر نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي أمام إشبيلية، كما حل وصيفا للدوري الإيطالي خلف يوفنتوس بفارق نقطة.