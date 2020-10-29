مانشيني: ميلان وجد طريقه.. والمنافسة على الدوري قد تكون مثل الموسم الماضي

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 15:23

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني - إيطاليا

قال روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا إن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي قد تكون مشابهة لما حدث في الموسم الماضي بين يوفنتوس وإنتر ولاتسيو وأتالانتا مع إضافة نابولي بعد الصفقات الجديدة.

وصرح المدرب الإيطالي في مؤتمر تنظمه صحيفتي "توتو سبورت" و"كوريري ديلو سبورت" قائلا: "يبدو بالنسبة لي أن ميلان قد وجد طريقه، لكنني لا أعتقد أنه يمكن أن نفهم من سينافس على لقب الدوري حاليا".

وواصل "حتى أنني أعتقد بأنها ستكون نفس منافسة العام الماضي".

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وأكمل "نابولي مع بعض الصفقات يبدو أن نابولي سينافس".

وأتم "أفضلية اللعب في ملعب الفريق المستضيف قلت، لدرجة أن هناك بعض النتائج الغريبة في الدوريات الأخرى".

يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي للمرة التاسعة على التوالي، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الثاني، وفارق 5 نقاط عن أتالانتا الثالث ولاتسيو الرابع.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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