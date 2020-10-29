الإسماعيلي: نعاود التفاوض مع فخر الدين بن يوسف

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 14:32

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

كشف نادي الإسماعيلي عن معاودة التفاوض مع فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي السابق للفريق.

وعلمFilGoal.com بأن الإسماعيلي قرر معاودة التفاوض مع فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي من أجل إتمام التعاقد معه لمده موسم أو موسمين.

وقد قطع الإسماعيلي شوطا كبيرا لإتمام هذا الانتقال الذى بدأت مفاوضاته عقب إعلان اللاعب عدم شكواه للنادي وسحب الإسماعيلي لشكواه.

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فخر الدين بن يوسف انضم لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية شهر يونيو بسبب انتهاء تعاقده رغم عدم انتهاء الموسم بسبب جائحة كورونا.

صاحب الـ29 عاما شارك مع الإسماعيلي في 5 مباريات. سجل فيهم هدفين.

كان الإسماعيلي قد أتم التعاقد اليوم الخميس مع أري بابل الجناح الأنجولي على سبيل الإعارة من نادي التعاون لمدة موسم.

في الدوري الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف
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