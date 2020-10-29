زكريا السيد لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من رئاسة إنبي.. وانتخابات مقبلة على مقعدين

قال زكريا السيد رئيس نادي إنبي إنه تقدم باستقالته من منصبه وإبلاغه زملائه في مجلس الإدارة بهذا القرار، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح السيد قائلا: "قررت إنهاء مسيرتي مع النادي قبل الجمعية العمومية المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل، وأصبح يتعين إقامة انتخابات على مقعدي الرئيس والنائب، إذ أنني كنت نائب قائم بأعمال رئاسة النادي".

وأضاف "لن أخوض الانتخابات القادمة، ستقوم باختيار رئيس ونائب لمدة 10 أشهر فقط، لأن دورة المجلس ككل تنتهي في نوفمبر 2021".

وواصل "لن أخوض كذلك انتخابات العام المقبل، لأنني سأكون قد خرجت على المعاش، ولوائح النادي تمنع من أصبح على المعاش من الترشح".

وأكمل "هناك كوادر تستحق تحمل المسؤولية والقيادة خلال الفترة المقبلة".

وأتم "حمدا لله أترك المسؤولية بعد موسم جيد لفريق الكرة وخطة متميزة للصفقات في الموسم الجديد بقيادة حلمي طولان الذي يعتبر وجوده صمام أمان للفريق".

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الخامس وبفارق خمس نقاط عن المقاولون الرابع.

ويستعد إنبي لمواجهة طنطا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وكان نادي إنبي قد أعلن تعيين زكريا السيد رئيسا له في سبتمبر 2019 بعد وصول علاء خشب الرئيس السابق لسن المعاش.