كابيللو: يوفنتوس أفلت من خسارة ثقيلة ضد برشلونة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

كابيللو

قال فابيو كابيللو مدرب ريال مدريد ويوفنتوس السابق، إن الفريق الإيطالي عانى ضد برشلونة لعدة أسباب أهمها الافتقار لسرعة التنفيذ، مشيرا إلى أن كتيبة السيدة العجوز أفلتت من خسارة ثقيلة.

وصرح كابيللو عبر شبكة "سكاي إيطاليا" قائلا: "يوفنتوس عانى كثيرا وكان محظوظا لأن النتيجة النهائية 2-0 فقط، رغم ذلك الهدفين غير عادلين".

وواصل "كييزا لم يظهر قط، كان متمركزا وبدون رقابة لكن الاعتماد كان على ديبالا فقط".

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وتابع "لهذا السبب يوفنتوس لم ينجح في الدخول إلى المباراة، منح برشلونة احتمالية استعادة الكرة سريعا، بعد ذلك يجب أن نضيف أنني شاهدت فريق برشلونة أكثر حركة وقوة بالإضافة للجودة المعروفة".

وأردف "بالنسبة لميسي لم أره يركض كثيرا، يوفنتوس كان محظوظا، لأن النتيجة كان من الممكن أن تصبح أثقل".

وأتم "كان هناك افتقارا للسرعة في التنفيذ، في إيطاليا لم نعتد على ذلك الأمر، حينما تلعب ضد فرق مثل برشلونة دوما ستجد صعوبة".

وكان برشلونة قد فاز أمام مضيفه يوفنتوس بنتيجة 2-0 ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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