جدو: مباراة حرس الحدود ستكون الأخيرة لي مع الجونة

أعلن محمد ناجي جدو نجم نادي الجونة أن مواجهة حرس الحدود في الدوري ستكون الأخيرة له مع الفريق.

ونشر اللاعب بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مواجهة حرس الحدود يوم الجمعة ستكون الأخيرة لي مع الجونة".

وواصل "شكرا للنادي ولخالد بشارة ونادر شوقي وحسام غالي ومحمد الحصري على الاحترافية والحب والاحترام خلال الموسمين الماضيين وبالتوفيق في المواسم المقبلة".

المهاجم المخضرم صاحب الـ35 عاما انضم إلى الجونة قادما من المقاولون العرب في صيف 2018 في صفقة انتقال مجانية.

وينتهي عقد جدو مع الجونة بنهاية الموسم الجاري.

ولعب المهاجم الدولي المصري السابق بقميص الجونة في 46 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وخلال الموسم الجاري لعب جدو مع الجونة في 18 مباراة بكل المسابقات بدأ منها 4 وحل كبديل في 14 مواجهة.

ويواجه الجونة نظيره حرس الحدود في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020.