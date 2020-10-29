بونوتشي: النتائج الأخيرة لا ترتقي إلى مستوى معايير يوفنتوس

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 12:58

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي

اعترف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن نتائج الفريق الفترة الأخيرة لم تكن على مستوى معايير النادي.

يأتي ذلك بعد خسارة يوفنتوس على أرضه أمام برشلونة بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "نحتاج إلى العمل معا والحصول على أفضل ما في أنفسنا".

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واعترف "النتائج لم تكن على مستوى معاييرنا في الأونة الأخيرة، كنا نعلم أن الأمر صعب، حتى لو كان الفريقان يفتقدان الكثير من اللاعبين".

وأوضح "ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية مما سهل الأمر على برشلونة، لا يزال أمامنا طريق طويل، نحن نعلم أنه بإمكاننا فعل المزيد".

وأضاف مدافع يوفنتوس "من الطبيعي أن يكون لدينا لاعبون جدد يتمتعون بخبرة أوروبية قليلة، لذلك علينا التطوير مباراة تلو الأخرى".

وأتم تصريحاته "نفتقد بعض اللاعبين المهمين ونلعب كل ثلاثة أيام وبدأ الإرهاق في الظهور، علينا أن نتعاون ونتحد لنبدأ من جديد".

يوفنتوس بونوتشي
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