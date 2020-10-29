سيرجي روبيرتو: كان بإمكاننا الفوز بفارق كبير أمام يوفنتوس.. احتجنا لتلك النتيجة بعد الكلاسيكو

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 12:54

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو

قال سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة إن فريقه كان بإمكانه الفوز بفارق كبير على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لأنه لعب بشكل جيد جدا، مشيرا إلى أنه احتاج ذلك الفوز بعد خسارة الكلاسيكو.

وصرح روبيرتو لبرنامج "الشرينجيتو" قائلا: "بعد الخسارة من ريال مدريد احتجنا للفوز ضد يوفنتوس".

وواصل "لعبنا جيدا جدا وكان رد الفعل الذي احتجناه".

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وأكمل "سجلنا هدفين في المباراة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد ونفوز بفارق كبير".

وكان ريال مدريد قد فاز بنتيجة 3-1 على برشلونة في الدوري، قبل أن يواجه الأخير يوفنتوس في دور المجموعات من دوري الأبطال ليلة الأربعاء.

وكان برشلونة قد فاز بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على مضيفه يوفنتوس.

ليلة الأبطال
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