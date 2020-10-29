سولشاير: إن ركزنا على تكرار ما حدث ضد سان جيرمان ولايبزج من يعلم إلى أين قد نصل؟

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه إذا ما تمكن من التركيز على تكرار ما فعله ضد باريس سان جيرمان وريد بول لايبزج فمن يعلم إلى أين قد يصل، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك مكافأة في نهاية الرحلة.

وصرح سولشاير "لعبنا ضد فريقين جيدين للغاية الآن، لايبزج وباريس سان جيرمان، مباراتان صعبتان والجودة رائعة".

وواصل "إن ركزنا على القيام بنفس الأمر في المهمة المقبلة وما بعدها وما بعدها، من يعلم إلى أين قد نصل؟ إن كان بإمكانك العمل والعمل فحينها ستحصل على المكافأة".

وأكمل "الفريق جيد ويتكيف على الأوضاع ويمنحنا ذلك خيارات للعب بتشكيلات مختلفة، أنا سعيد للغاية حاليا".

وتابع "إن تفوقت على نفسك فقد تخسر التركيز، لكن ماركوس أظهر أن بإمكانه التركيز على كل ما هو مهم، وقام بعمل جيد بعد مشاركته كبديل".

وواصل "بعد الهدف الثاني أصبح أمامنا مساحات أكثر ولايبزج فتح خطوطه وكان لدينا لاعبون شاركوا للتو، قمنا باستغلال ذلك".

وأردف "العمل بدون الكرة كان رائعا، ماتيتش وفريد ودوني وبوجبا، جميعهم كانوا رائعين، أنا واثق أن فريد غطى كل جزء ممكن في ذلك الملعب".

وأتم "هناك احتمالية للعب 4-3-3 و4-1-2-1 وغيرها، الأمر منوط بالتنفيذ والجودة".

مانشستر يونايتد حصد 6 نقاط من دور المجموعات بعد جولتين، انتصر في الأولى أمام باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 2-1، وبنتيجة 5-0 ضد ريد بول لايبزج في أولد ترافورد.