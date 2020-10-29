لامبارد: دائما ما شعرت بدعم أبراموفيتش.. أرجو أن نكون أسعدناه بالرباعية

عبر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عن شعوره الدائم بدعم رومان أبراموفيتش مالك النادي له.

وقال لامبارد في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "مشاهدته (أبراموفيتش) هنا كانت بمثابة دافع لنا ولقائمة الفريق. أنا سعيد لأننا قدمنا أداء جيدا في تلك المباراة".

رومان أبراموفيتش ممنوع من دخول بريطانيا لأسباب تتعلق بالحصول على فيزا دخول البلاد، وبالتالي لا يستطيع حضور مباريات الفريق المحلية.

لامبارد أضاف "دائما ما شعرت بدعم مالك النادي، سواء كان حاضرا في المباريات أو لا".

وواصل "اثنين من مساعديني تحدثا معه، لكنني حين وصلت في فترة الإحماء كان قد رحل".

أسطورة تشيلسي أتبع "لقد سجلنا أربعة أهداف وخرجنا بشباك نظيفة في بلاده، أرجو أن يكون سعيدا بذلك".

وعن ركلة جزاء جورجينو المهدرة، قال لامبارد "لدى جورجينو معدل رائع في إحراز ركلات الجزاء".

وأتم "ليس لدي مشكلة في أسلوب جورجينو في تنفيذ ركلات الجزاء لأنه يسجلها في النهاية. تيمو فيرنر أيضا مميز في تنفيذ ركلات الجزاء وأنا أعرف ذلك".

كان جورجينو قد أهدر ركلة جزاء مع تشيلسي أمام كراسنودار، فيما سجل تيمو فيرنر ركلة أخرى.

وفاز تشيلسي على كراسنودار في روسيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.